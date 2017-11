Dynamisation commerciale du centre ville. Dans le cadre des travaux engagés pour la dynamisation commerciale, la Ville d’Ajaccio a initié l’élaboration d’une charte de qualité de l’occupation commerciale du domaine public. Cette charte a pour objectif de s'étendre à l’ensemble des activités commerciales présentes sur le domaine public. Elle concernera les commerces sédentaires mais aussi les non sédentaires, Halles et marchés et commerces ambulants présentes sur le domaine public. L'instauration d'une telle charte a pour but de d'effectuer des préconisations qualitatives, elles concernent les matériaux, les couleurs ou encore les formes de mobiliers commerciaux installés sur le domaine public comme les terrasses, le vitrines ou les enseignes.



Un projet d'envergure Ce travail engagé avec les acteurs poursuit plusieurs objectifs qui s'avèrent indispensables à la redynamisation du centre ville, cela passe dans un premier temps , par l' aide à la mise en conformité avec les règles d’occupation du domaine public, il diffuse une image plus dynamique du centre ville en améliorant la qualité visuelle et esthétique de l'ensemble du mobilier concerné. L'attractivité du centre ville se voit alors renforcée.

Afin d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de mise en conformité avec les préconisations de la charte et le nouveau règlement d’occupation du domaine public, des réflexions sont actuellement initiées auprès des partenaires publics, notamment l’Agence du Développement Economique de la Corse, afin de développer une ingénierie financière spécifique pour réduire au maximum le coût supporté par l’entreprise.









Coeur de Ville pour démarrer Dans un premier temps , la charte concernera le cœur de ville (cours Napoléon, Roi Jérôme, vieille ville, rue Fesch, etc.) Pour la réalisation de cette charte, la Ville s’est adjoint les services d’un cabinet spécialisé en la matière, AID OBSERVATOIRE, et a également déterminé un quartier pilote, la rue des Halles.

Des réunions sous forme d'ateliers avec les acteurs ont déjà eu lieu et sont programmées jusqu'à la fin du mois de novembre. Dans le courant du mois de janvier les travaux de cette démarche seront rendus publics





Le calendrier des ateliers à venir



-14 novembre salle du RDC : atelier avec les représentants des organisations professionnelles des cafetiers

-27 nov 14 h 30 salle des élus : atelier associations de commerçants

-28 nov 14 h salle des élus : atelier rue des halles

-29 nov 14h salle des élus : atelier représentants commerçants non sédentaires









