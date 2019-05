Du cinéma Cinema à u Spaziu Diamanti



***14h00 et 16h30 « Dieu existe, son nom est Petrunya » De Teona Strugar Mitevska

***Ce film sera précédé du court métrage « ÉTREINTES» (05’26) de Justine Vuylsteker : Un film rare, réalisé à l'écran d'épingles pour un rendu exceptionnel !

***

Dieu existe, son nom est Petrunya

Date de sortie

De

Avec Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski

Drame, Comédie dramatique macédonien, belge, français.

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient.

Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde.

Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.



Soirée Doc&Doc en partenariat avec CorsicaDoc

Soirée d’hommage à Agnès Varda, disparue le 29 mars 2019, avec deux de ses films, dont le dernier, « Varda by Agnès », une leçon de cinéma,

un autoportrait qui est aussi un au revoir !

18h30 Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda (2000, 82’, France)

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupérateurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des glaneuses d'autrefois qui ramassaient les épis de blés après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans maître et pendule sans aiguilles, c'est la glanure de notre temps. Mais Agnès est aussi la glaneuse du titre et son documentaire est subjectif. La curiosité n'a pas d'âge. Le filmage est aussi glanage, nous dit la malicieuse Agnès.

Billetterie Corsica.Doc.



Entre les deux films, une collation sera offerte aux spectateurs



20h30 Varda par Agnès (2019, 115’, France)

Le documentaire d’Agnès Varda se concentre sur son parcours de réalisatrice, offrant un éclairage personnel sur sa démarche de création qu’elle appelle la "cinécriture".

À travers ses Leçons de cinéma et conférences entre Paris, Pékin et Los Angeles, à travers des extraits de ses films, cette fascinante conteuse nous propose une incursion dans son univers.

L’opportunité pour elle de continuer à semer des désirs de cinéma. Par-delà la mort.











Samedi 25 mai 2019

A l’occasion des 250 ans de la naissance de Napoléon



14h30 «Austerlitz» d’Abel Gance » ( En deux parties)

Date de sortie

D’

Avec Jean Marais, Martine Carol

Historique, italien, yougoslave, ouest-allemand, français.

18O2. Napoléon Bonaparte va être sacré Empereur. La victoire d'Ulm vient d'être remportée et l'aigle est à son zénith. Une nouvelle campagne se prépare. La bataille aura lieue.

Ce sera Austerlitz, la victoire la plus complète de l'Empereur des Français.



