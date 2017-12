Dossier d'information du public - Projet d'installation de deux antennes rue N. Peraldi (parcelle BO430) Cartulari da infurmà u publicu pà a missa in piazza di una antenna pà i tilifunini

Consultation des habitants conformément à la loi du 09/02/2015.



Descriptif du projet Déploiement du réseau Free (deux antennes et deux paraboles). Nicolas PERALDI.pdf (8.23 Mo)



Observations et renseignements avant le 03/01/2018 :



- par mail à l'adresse suivante: urbanisme@ville-ajaccio.fr



- par courrier : Mairie d'Ajaccio DGST/DAGRU BP 412 20304 AJACCIO Cedex

