Dons de tablettes numériques contre la fracture numérique Dans le cadre de sa politique d'accès au numérique pour tous, la Ville d'Ajaccio grâce au soutien financier de l'Etat a réalisé une nouvelle opération pour équiper des familles issues des quartiers prioritaires. 28 d'entre elles ont ainsi reçu ce vendredi une tablette numérique, des conseils d'utilisation ainsi qu'un livret d'information et de numéros utiles pour aider à mieux comprendre le numérique et à pouvoir s'en servir



La direction du développement social, culturel, sportif et vie des quartiers de la Ville d’Ajaccio avait fixé le rendez-vous ce vendredi 18 décembre au matin, dans les bureaux de l'Octroi. Les parents sont venus les uns après les autres pour retirer la tablette numérique qui pourra désormais leur permettre de disposer d'un équipement informatique pour des actes de la vie quotidienne mais aussi et surtout scolaire. "C'est comme un cadeau de Noël" glisse doucement une maman visiblement émue devant Aurélia Massei-Mancini qui lui remet un tote bag contenant une tablette numérique avec clavier et un livret de présentation des Espaces Publics Numériques (EPN) de la Ville.



FORMATION

Aux côtés de l'adjointe en charge des associations, de la jeunesse et de la démocratie participative, le directeur de la Jeunesse et Vie des quartiers, Maurice Martinez, rappelle que des ateliers d'initiation à l'utilisation de tablettes, entre autres, sont offerts dans les EPN et lui seront proposés. Face à la maman, un technicien montre quelques gestes d'usages, "il ne faut pas avoir peur de la prendre en main, ce n'est pas si fragile ". Tandis que le DGA Frédéric Petrucci, invite a entrer un autre parent. La directrice d'Ava Basta, Aïcha Ouissa, est présente aussi. L'association est un des précieux partenaires de terrain pour développer et adapter des mesures d'aides aux personnes les plus vulnérables.



La première période de confinement privant les élèves d’école durant deux mois et demi a révélé plus encore les difficultés liées au numérique notamment dans la gestion des devoirs. Prenant en compte les difficultés rencontrées par les familles qui, pour certaines d’entre elles, ont eu du mal à assumer l’enseignement à distance, la Ville d’Ajaccio avec le soutien financier de l'Etat (la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations- DDCSPP), et ses partenaires de l’éducation nationale, ainsi que la Collectivité de Corse (CdC), a mis en place un programme de dotation de tablettes numériques pour des familles des deux quartiers prioritaires identifiées par le Dispositif de Réussite Éducative (DRE). " L'accès au numérique pour tous répond à une démarche collective", souligne Aurélia Massei-Mancini.





dispositifs d’accompagnements scolaires Pour répondre rapidement à l’urgence dans un contexte inédit, un dispositif de soutien scolaire à distance a été mis en œuvre par le DRE, les centres sociaux et certaines associations partenaires (La Croix Rouge, Ava Basta…). Près de 150 enfants ont ainsi été concernés. Dans ce premier temps, les structures municipales avec leurs partenaires ont en parallèle imprimé à la demande des familles les documents nécessaires au suivi des cours et des devoirs à distance.



EQUIPER

La recherche pour pallier l’absence d’équipement informatiques suffisants dans les familles, a permis d’aboutir à une première opération pour fournir à huit familles une tablette numérique reconditionnée provenant de l’ancien conseil municipal. Configurées par l’Éducation nationale (applications et logiciels éducatifs dédiés par niveau), les tablettes ont été également dotées d’un abonnement Internet fournis par la CdC.



Une seconde distribution d’outils numériques a été réalisée ce 18 décembre à vingt-huit familles identifiées par les services sociaux du DRE municipal ainsi que par les directeurs des écoles implantées dans les quartiers politiques de la ville. Coordonnée par la direction Jeunesse et Vie des Quartiers avec l'appui du DRE, cette action vient en complément des dispositifs d’accompagnements scolaires déjà mis en place au sein des quartiers de la Ville par les centres sociaux ou encore les associations de quartier.

