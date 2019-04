Don du sang, du 11 juin au 13 juillet, un mois pour tous donner ! Un mesi pà dà u so sangui trà l'11 di ghjungnu sin'à u 13 di lugliu

Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang. C’est aussi l’occasion de remercier ceux qui se mobilisent au quotidien : donneurs, bénévoles et partenaires. Cette année, à l’occasion de la JMDS, l’EFS lance l’opération #Prenez le relais : pendant un mois, chacun est invité à être un ambassadeur du don de sang avec pour mot d’ordre : « 1 mois pour TOUS donner ! »



#Prenez le relais – Tous donneurs de sang





Pendant un mois, donneurs anonymes, personnalités et porte-paroles se relayeront sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais aussi dans les centres de collecte, sur le terrain, pour inviter leurs familles, leurs amis, ou encore leurs collègues à « prendre le relais » en donnant leur sang et en se mobilisant à leur tour. Pour ce challenge, chaque maillon de la chaîne compte !

Chacun est invité à se rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang, un geste particulièrement nécessaire à l’ouverture de la période estivale durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation due aux départs en vacances. Ce sont près de 7 000 collectes qui seront organisées entre le 11 juin et le 13 juillet.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Soyez fier : prenez 1 heure pour sauver 3 vies !



