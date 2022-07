Don du sang : cet été mobilisez-vous U stabilimentu francesu di u sangui in partinariatu incù a Cità d'Aiacciu vi ricivani annant'à a piazza di u diamanti marti u 19 di lugliu trà 9 ori è 1 ora è mezu

L’Établissement français du sang, en partenariat avec la Ville d’Ajaccio vous invite à donner votre sang mardi 19 juillet de 9h à 13h30 place du diamant.



Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien : https://efs.link/bzvMr



L’objectif de la journée ? Accueillir 37 donneurs et sauver 111 vies !

(1 don permettant de prélever 3 composants : le plasma, les plaquettes & les globules rouges).



》Puis-je donner ?

Rdv sur



》Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ?

Téléchargez l’appli Don de sang pour trouver la collecte la plus proche de chez vous !



Info COVID19 : pas besoin d’attendre pour donner votre sang après un vaccin contre la COVID19, vous pouvez donner sans délai. Le passe sanitaire n’est pas exigée sur nos collectes.

