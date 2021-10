Dittatu in Lingua corsa Sabbatu u 9 d'uttobre : a midiateca di I canni, vi prupone di participà à un dittatu in lingua corsa.





Sabbatu u 9 d'uttobre à partesi da 2 ore è mezu, pudarete participà à un dittatu in lingua corsa urganizatu pà a midiateca di I canni. Par u colpu, hè Jean pierre Massoni di u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu chì rimpiazzarà à Bernard Pivot !

