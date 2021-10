Distinction pour deux rotariens au salon Napoléonien

Le Rotary Club, c’est avant tout cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute personne qui s’engage pour mettre à profit ses relations et ses contacts pour servir l’intérêt général mais aussi observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute profession ; reconnaître la dignité de toute occupation utile ; considérer la profession de chaque Rotarien comme un vecteur d’action au service de la société et appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique, faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix par le biais de relations amicales entre les membres de professions différentes et unies par l’idéal de servir. Ce sont les missions des Rotariens dans le Monde, soit environ 1 4000 membres.



La grande famille du Rotary était représentée, vendredi 23 octobre, par les 4 Rotary clubs d’Ajaccio ainsi que par le Club Inner Wheel, elle a tenu à témoigner de son Action Phare, initiée par ses soins en 1985 et relayée par l’OMS, c’est à dire éradiquer le virus de la poliomyélite de la surface de la terre et notamment dans les pays en développement en ce jour anniversaire.



En cette circonstance, la ville d’Ajaccio, représentée par son Maire, Monsieur Laurent Marcangeli et son Adjointe, Madame Simone Guerrini, en charge la culture, ont tenu à mettre en lumière cette action remarquable qui contribue à véhiculer l’image publique du Rotary présent sur tous les continents et très impliqué dans la vie associative locale.



En effet, les Rotary Clubs sont tout aussi impliqués dans le tissu économique local, au même titre que les restos du Cœur, la Fraternité du Partage, la Croix Rouge, le Secours Catholique ou le Secours Populaire.



En cette occasion, et en présence de responsables Rotariens éminents tels que Norbert Turco, Directeur du Rotary International, Luigi LIUZZO, Président du Codifam (ensemble des Districts Français et Francophones), Jo Peraldi, ancien Gouverneur, Paul Milon, Gouverneur du Lion’s Club, les Président(e)s, les membres des Rotary Club d’Ajaccio, le Past Gouverneur Gérard Charlier de Vrainville, Vice-Président de la com-com Esterel-Côte d’Azur, avait fait le déplacement tout spécialement en vue de la reconnaissance de l'engagement humaniste pour deux de ses membres afin de leur remettre un PHF (Paul Harris Fellow, qui est une distinction rotarienne). Il s’agit de Jean-Pierre Audisio, son Vice-Gouverneur et l’Adjoint Du Gouverneur, Pierre-Paul Battesti.