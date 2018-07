Dispositif Local d’Accompagnement de Corse du Sud : formations-action gratuites

Estelle BORD

Accompagnement et financement de projets

Corse Active pour l'Initiative

2 Cours Grandval

20000 Ajaccio

Tél +33 (0)4.95.25.02.51

Fax +33 (0)4.95.20.59.82

Courriel :

Internet :

Le Dispositif Local d’Accompagnement de Corse du Sud, porté par Corse Active Pour l’Initiative, a pour objectif d’accompagner les associations développant des activités d’utilité sociale et créatrices d’emploi, en leur apportant un appui de proximité pour consolider leur action, mettre en place de nouveaux projets, ou encore prévenir ou surmonter d’éventuelles difficultés.Dans cette perspective, le DLA 2A met en place, comme tous les ans, plusieurs accompagnements collectifs, entièrement financées par le DLA 2A :lundi 10 et mardi 11 septembre 2018mardi 2 et mercredi 3 octobre 2018: les dates seront définies en septembre en fonction des disponibilités des associations qui souhaitent participer.Chaque formation-action se déroule sur 2 jours en collectif + ½ journée en individuel si besoin. Elles auront lieu à Ajaccio. Vous trouverez les présentations en pièces jointe.Merci de renvoyer par mail la ou les fiches de pré –inscription complétées si vous souhaitez participer à ces formations-action.Pour plus d’informations