Après un premier disque enregistré dans sa maison familiale de Salicetu en Castagniccia, Diana Saliceti prépare depuis quelques mois l'enregistrement de son deuxième album. Entourée d'une nouvelle équipe de musiciens, elle écrit une autre page de son projet avec, cette fois ci, une volonté de larguer les amarres. Direction New York, une ville qui sera le décor du deuxième opus et qui est également la toile de son nouveau spectacle. Une odyssée contemporaine faisant écho aux nombreux insulaires qui ont tenté leur chance à l’extérieur de l'ile. Toutefois, l'heure n'est plus à l’exil ni à l'amertume, la jeune auteur-compositeur souhaite plutôt faire voyager son chant et la tradition dont elle est pétrie. Une tradition monodique et acoustique actualisée avec des rythmes alliant rock, folk et ondes magnétiques des musiques actuelles.