Deux moustachus récoltent des fonds en tandem pour la recherche contre le cancer. Dui amichi in biclicletta ani da racoglia unipochi di soldi pà luttà contr'à u cancaru

A l'occasion de la Movember, du 9 au 19 novembre, deux amis vosgiens font le tour de Corse en tandem pour récolter des fonds destinés à la recherche contre le cancer de la prostate.



Après Octobre Rose, mois durant lequel de nombreuses initiatives sont réalisées pour la lutte contre le cancer du sein, c'est maintenant le tour de Movember. En novembre, la lutte se focalise sur le cancer de la prostate et des testicules. Un signe distinctif de solidarité est de se laisser pousser la moustache pendant cette période. A cette occasion, Vincent Lefin et Jean-Charles Collin vont réaliser un défi sportif en tandem Moustache Bikes.



Ces deux moustachus, de profil sportif et baroudeur, infirmier et ingénieur, vont effectuer le tour de Corse en vélo du 9 au 19 novembre pour collecter des fonds destinés à la recherche contre le cancer de la prostate et des testicules.

Concrètement, 9 villes étapes sont identifiées dans lesquelles ils s'arrêteront faire de la prévention et récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Les sommes réunies sur place et sur la plateforme internet HelloAsso seront directement reversées à la Ligue contre le cancer. Ces étapes seront aussi l'occasion de promouvoir les vélos à assistance électrique (VAE) et le cyclisme pour rester en bonne santé à tout âge.



Ce périple de 900km, correspondant à la distance Epinal - Bonifacio, sera vallonné de 15000m de dénivelé positif et sera bien sûr suivi sur les réseaux sociaux à l’aide d’une Gopro et d'un drone.

Pour cette aventure, ces deux trentenaires vosgiens d’origines, se feront accompagner par des entreprises locales.

Moustache Bikes constructeur de VAE à Golbey leur fournit le tandem électrique pour réaliser ce challenge. IN'Bô, fabricant de lunettes en bois aux Voivres leur fournit deux paires de solaires. BleuForêt, tisseur de chaussettes à Vagney, les équipent de plusieurs chaussettes de cyclisme. La Confiserie des Hautes Vosges leur donne 200 sachets de bonbons mis à disposition pour les dons.



Côté vêtement, c'est le magasin RunGreen de Metz qui les accompagnera. Enfin, le magasin Chullanka de Metz les aide dans le matériel vélo.



Les Hôpitaux Privés de Metz, quant à eux, les accompagnent dans la communication.



Pour aider nos amis vosgiens à récolter des fonds, deux solutions : rendez-vous sur le site internet movstacorsica.wordpress.com ou retrouver Movstacorsica aux mairies des villes suivantes :



Porto dimanche 11 novembre de 8h30 à 10h30



Ajaccio dimanche 11 novembre de 16h30 à 18h30



Bonifacio lundi 12 novembre de 16h30 à 18h30



Porto Vecchio mardi 13 novembre de 13h à 14h



Zicavo mardi 13 novembre de 17h à 19h



Corte mercredi 14 novembre de 17h à 19h



Bastia jeudi 15 novembre de 17h à 19h



Saint-Florent vendredi 16 novembre de 17h à 19h



Ile-Rousse samedi 17 novembre de 17h à 19h



Suivez l'aventure sur :

movstacorsica.wordpress.com

facebook @movstacorsica

Twitter @movstacorsica

Instagram @movstacorsica



Bon courage à eux !

Accueil Envoyer à un ami Imprimer