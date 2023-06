Deux écoles rebaptisées « Danielle Casanova » et « Tino Rossi ». Ce jeudi 29 juin, le conseil municipal d’Ajaccio a adopté à l’unanimité la délibération portant sur le changement de nom de deux écoles de la Ville.



C’est désormais officiel. L’école élémentaire de Saint-Jean III Castel Vecchio est rebaptisée du nom de « Danielle Casanova », tandis que l’école primaire Résidence des îles sera à l’avenir désignée comme l’école « Tino Rossi ».



Cette initiative, validée à l’unanimité par le conseil municipal lors de la séance du 29 juin, intervient au moment où la Ville d’Ajaccio s’apprête à célébrer un double anniversaire en lien avec ces deux personnalités : les 80 ans de la Libération de la Corse, le 9 septembre prochain, et les 40 ans de la mort de Tino Rossi, dès la fin de l’été.



Cette délibération hautement symbolique a été présentée par Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires. A cette occasion, les descendants directs de la résistante Danielle Casanova et de Tino Rossi, Isaline Amalric-Choury et Constantin Rossi, était présents dans la salle.



L’élue a souligné la philosophie qui sous-tend le changement de nom de ces écoles : « Si, de prime abord, les parcours de ces deux personnalités au destin remarquable paraissent très différents, ils s’unissent à l’occasion de cette année de célébration. Ils sont avant tout des enfants d’Ajaccio, mais aussi ces personnalités populaires ayant marqué l’histoire. Ils font partis de notre patrimoine commun et nous souhaitions leur faire cet honneur ».



Rose-Marie Ottavy a également tenu à remercier l’implication de l’équipe pédagogique de l’école Saint-Jean III Castel Vecchio, à l’origine d’un projet autour de la figure de Danielle Casanova mis en œuvre durant deux années scolaires (2021/2022 et 2022/2023).



« Ce travail de mémoire permet de transmettre aux enfants les valeurs universelles de liberté, de courage, de respect, de partage, de coopération et de bienveillance. Des valeurs qui ont animé cette figure de la Résistance tout au long de son parcours », a souligné l’adjointe au maire.



Dans le cadre de ce projet, les enfants ont notamment travaillé sur une fresque déclinée autour de portraits de Danielle Casanova. Elle sera officiellement inaugurée au mois de septembre prochain.



