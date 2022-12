Des pauses méridiennes bien actives

Parechji attività sò pruposti à i zitelli chì stani à a cantina di i scoli municipali

Moment de détente et de convivialité, la pause méridienne est à la fois un temps de repas et un temps ludique. Avec le soutien financier de la Caisse des Ecoles, différentes activités telles que la boxe éducative, le handball, l’athlétisme, les danses du monde, la ludothèque et les arts plastiques… de nombreuses activités sont mises en place durant la pause méridienne sur les sites périscolaires primaires.