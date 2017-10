Des collecteurs de stylos, de feutres et de cartouches d'encre usagés dans les écoles La Ville d’Ajaccio et l’association Inseme signent un nouveau partenariat éco-responsable et solidaire. Il consiste à récupérer des stylos, des feutres et des cartouches d’encre usagés en vue de leur recyclage. Des collecteurs seront ainsi installés dans les écoles de la Ville et les centres aérés de Saint-Jean et de Baleone.







A travers ce nouveau partenariat éco-responsable et solidaire, l’association Inseme et la Ville d’Ajaccio s’inscrivent dans un programme innovant qui consiste à récupérer des stylos, des feutres et des cartouches d’encre usagés en vue de leur recyclage. Des collecteurs seront ainsi installés dans les écoles de la Ville et les centres aérés de Saint-Jean et Baleone.



Cette action de sensibilisation est particulièrement vertueuse puisque ces objets, une fois recyclés, connaissent une seconde vie. Les bénéfices de leur vente seront entièrement reversés à Inseme dans le but d’aider les malades dans leur parcours de soins.



En effet, seule région française dans laquelle il n’existe pas de Centre Hospitalier Universitaire (CHU), la Corse enregistre environ 18 000 déplacements sur le continent pour raison médicale. Toutes les spécialités ne sont pas pratiquées sur l’île et l’offre de soins locale ne peut donc pas répondre à la totalité des besoins de la population. Cette problématique entraîne de nombreuses difficultés matérielles et financières que doivent surmonter le malade et sa famille.



En reversant les fonds récoltés lors de manifestations qu’elle organise, la Ville d’Ajaccio se mobilise déjà auprès de l’association Inseme pour faire face à cette problématique spécifique qui n’existe nulle part ailleurs sur le territoire national. Il est donc tout naturel qu’elle participe à cette nouvelle opération sachant que le nombre de bénéficiaires enregistré par l’Inseme est en constante augmentation.

409 familles ont été soutenues en 2015, soit une progression de 22% par rapport à l’année précédente.

« Je connais les efforts qui sont faits par l’association Inseme pour soutenir les familles face à la maladie, face aux difficultés d’être soigné parce que cela coûte cher de partir sur le continent et que cela est parfois impossible », a déclaré ce jeudi matin à l’école Sœur Alphonse, le maire Laurent Marcangeli lors de la signature de la convention de partenariat entre la Ville d’Ajaccio, l’association Inseme et l’Education nationale.A travers ce nouveau partenariat éco-responsable et solidaire, l’association Inseme et la Ville d’Ajaccio s’inscrivent dans un programme innovant qui consiste à récupérer des stylos, des feutres et des cartouches d’encre usagés en vue de leur recyclage. Des collecteurs seront ainsi installés dans les écoles de la Ville et les centres aérés de Saint-Jean et Baleone.Cette action de sensibilisation est particulièrement vertueuse puisque ces objets, une fois recyclés, connaissent une seconde vie. Les bénéfices de leur vente seront entièrement reversés à Inseme dans le but d’aider les malades dans leur parcours de soins.En effet, seule région française dans laquelle il n’existe pas de Centre Hospitalier Universitaire (CHU), la Corse enregistre environ 18 000 déplacements sur le continent pour raison médicale. Toutes les spécialités ne sont pas pratiquées sur l’île et l’offre de soins locale ne peut donc pas répondre à la totalité des besoins de la population. Cette problématique entraîne de nombreuses difficultés matérielles et financières que doivent surmonter le malade et sa famille.En reversant les fonds récoltés lors de manifestations qu’elle organise, la Ville d’Ajaccio se mobilise déjà auprès de l’association Inseme pour faire face à cette problématique spécifique qui n’existe nulle part ailleurs sur le territoire national. Il est donc tout naturel qu’elle participe à cette nouvelle opération sachant que le nombre de bénéficiaires enregistré par l’Inseme est en constante augmentation.

Au sein des écoles de la Ville d’Ajaccio Dans chaque école de la Ville un collecteur de feutres, stylos, cartouches d’encre usagés à destination de la communauté éducative va être installé par l’association Inseme. Le personnel communal et les enfants confiés à leurs bons soins sur les temps périscolaires (accueils garderie du matin et du soir, cantine) et extrascolaires (Accueils de Loisirs) alimenteront le collecteur en stylos, feutres et cartouches d’encre.



Les bénévoles de l’association seront avertis qu’un collecteur est plein selon les modalités définies avec l’Education Nationale et se chargeront de la récupération des objets collectés puis de leur revente à l’opérateur Terracycle.



Sensibilisation. En concertation avec la Direction Education et Vie Scolaire et la Direction Accueils de Loisirs de la Ville d’Ajaccio, les bénévoles de l’Association Inseme effectueront une présentation auprès du personnel communal concerné selon des modalités définies en fonction des structures. Cette présentation aura vocation à présenter les objectifs, les activités et l’intérêt du projet de collecte de feutres, stylos et cartouche d’encre usagés. Il s’agira ainsi de sensibiliser les agents sur la problématique du recyclage et de les mobiliser autour des valeurs d’entraide et de solidarité qui sont celles véhiculées par l’association.



Dans les Accueils de Loisirs de la Ville d’Ajaccio L’association aura en charge d’installer dans les Accueils de Loisirs de Saint-Jean et de Baleone, un collecteur de feutres, stylos, cartouches d’encre usagés à destination du personnel communal et des enfants pris en charge sur les temps extrascolaires.



Les bénévoles de l’association Inseme seront avertis par téléphone ou par mail, par le directeur ou la directrice de l’Accueil de Loisirs qu’un collecteur est plein. L’association se chargera de la récupération des objets puis de leur revente à l’opérateur Terracycle.



Sensibilisation. En concertation avec la Direction Accueils de Loisirs, les bénévoles de l’Association Inseme pourront faire une présentation d’une heure dans chaque Accueil de Loisirs pour présenter les objectifs, activités et intérêt du projet de collecte de feutres, stylos et cartouches d’encre usagés.

Il s’agira ainsi de sensibiliser les enfants sur la problématique du recyclage et de les mobiliser autour des valeurs d’entraide et de solidarité qui sont celles véhiculées par l’association.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer