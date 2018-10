Des Ateliers pour les vacances de la Toussaint à l'Espace Diamant Attelli pà i vacanzi di i Santi à u Spaziu Diamanti

Retrouvez les ateliers pour les vacances de la Toussaint à l'Espace Diamant

Inscriptions Direction de la Culture 04.95.50.40.89 m.deperetti@ville-ajaccio.fr



STAGE DE DANSE CONTEMPORAINE (ados et adulte)

A l’occasion de la création du spectacle « Café de la Place » à l’Espace Diamant, Pat O’Bine propose une formation à l’improvisation en danse contemporaine et pourquoi pas… une participation au spectacle

Du Mercredi 24 au dimanche 28 octobre de 10h à 16h

Prévoir un pique-nique

RÉSIDENCE DE CRÉATION MUSICALE (ados et adulte)

Résidence de création pour des artistes amateurs autour du chant et de la composition musicale

Venez vivre une expérience unique.

Prise de contact, reconnexion à son corps et à sa vibration, respiration, chant. Jeux et exercices déclencheurs de l’écriture. Travail d’expression des écrits...

Intervenante : Sabrina Saraïs

du mercredi 24 au Vendredi 26 octobre de 10h à 13h Ecole de musique municipale

CRÉATION CHORÉGERAPHIQUE (ados et adulte)

Destiné à des artistes amateurs cet atelier permettra durant plusieurs week-end de créer une oeuvre chorégraphique

Intervenante : Michelle Ettori , CIE vialuni

Samedi 13 et dimanche 21 octobre samedi 3 et dimanche 25 novembre

Samedi 8 décembre de 10h à 16h

CINEMA (13 à 20 ans)

Cet atelier sera l’occasion pour un public non initié de réaliser un court-métrage, accompagné par des professionnels du cinéma.

La sensibilisation au pouvoir de l’image, l’éducation artistique et la formation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel seront le fil

rouge de cet atelier.

Intervenant : Jean-Mathieu Massoni du mercredi 24 au mardi 30 octobre 2018

(hors dimanche) de 10h à 12h et de 14h à 17h Médiathèque st jean

DESIGN TA VILLE (6 à 12 ans)

Si, tu veux reproduire un quartier de la ville d’Ajaccio alors rejoins nous pour 10 journées de découvertes, d’inventions, de visites, de

génie numérique, etc...

Aux Jardins de l’Empereur, mais aussi au Fab Lab, au Musée Fesch, dans la vieille ville d’Ajaccio....

Au programme : visites, initiations aux arts numériques, création de micro-architectures, exposition finale

Le samedi 20 octobre : visite du jardin des Milleli

Pendant les vacances scolaires, du mercredi 24 octobre au mercredi 31 octobre, les mercredi 7, samedi 10 et samedi 17 novembre.

BEBE CIRQUE (de la marche à 3 ans)

A partir de la marche bébé accompagné(e) par un adulte, pour des ateliers cirque spécifiques, personnalisés, adaptés. Confiance, entre aide, exploit sont au programme grâce à la découverte et la pratique des arts du cirque.

Les disciplines : Acrobatie / équilibre et équilibre sur objets / discipline aérienne / jonglage.

Intervenant : Association Ethic’art, Linda Martin Local cirk’ethic batiment petite vitesse

Plusieurs séances matin et après midi Entre le mercredi 24 et le samedi 3 novembre

Ateliers gratuits sur inscriptions : 06.22.06.68.99

