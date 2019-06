Dernière ligne droite pour s'inscrire à associ in festa 2019 I CATULARI SÒ DA VULTÀ NANZU À U 4 DI LUGLIU

DATE BUTOIR DE PRISE EN COMPTE DES INSCRIPTIONS : le JEUDI 4 JUILLET 2019



Comme chaque année, la Ville d’Ajaccio organise son événement incontournable de la rentrée, « ASSOCI IN FESTA 2019 » (Fête du Sport et des Associations) qui se déroulera PLACE DE GAULLE, LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 DE 10H00 À 18H30 .



Quel que soit votre champ d’activité : sport, culture, loisirs, humanitaire, vie de quartier, social, environnement… ce sera pour vous, associations, clubs et partenaires, l’occasion de vous faire connaître, de promouvoir vos activités, de vous rencontrer et surtout de favoriser de nouvelles adhésions. Une manifestation ponctuée de démonstrations sportives et culturelles, d’initiations, d’ateliers…



[RAPPEL : Aucune vente de produits n'est autorisée dans le cadre de cette manifestation].



ATTENTION – COMME L’AN PASSÉ : IL EST DORÉNAVANT IMPOSSIBLE D'ENVOYER L’INSCRIPTION PAR RETOUR DE MAIL



En effet, vous trouverez, ci-joint, INDÉPENDAMMENT DE LA FICHE D’INSCRIPTION À RENSEIGNER , LE RÈGLEMENT DE LA MANIFESTATION À COMPLÉTER ÉGALEMENT.

Vous pourrez y lire qu’un CHÈQUE DE CAUTION DE 50 € EST À REMETTRE AVEC LES DEUX DOCUMENTS DÛMENT REMPLIS, C’EST POURQUOI, L’ENSEMBLE DES PIÈCES DEMANDÉES EST À DEPOSER :

SOIT LE MARDI DE 9H00 À 11H30 , SOIT LE JEUDI DE 14H00 À 16H00

À LA DIRECTION « ANIMATIONS SPORTIVES » DE LA VILLE D’AJACCIO

COMPLEXE PASCAL ROSSINI – BOULEVARD LANTIVY

20000 AJACCIO



Renseignements et informations :

Direction des Sports/Animations Sportives : 04 95 50 41 56

Relais des Associations : 04 95 10 63 32





FICHE INSCRIPTION.doc (72.5 Ko)

REGLEMENT ASSOCI IN FESTA.docx (49.53 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer