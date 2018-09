Démontage de l'exposition "Rencontres à Venise" stationnement interdit Boulevard Roi Jérôme du 1er au 12 octobre 2018 In u quatru di i travagli pà smuntà a mostra "Rencontres à Venise", u staziunamentu sarà interditu trà u 1 è u 12 d'uttrovi in astretta Roi Jerome

Dans le cadre du démontage de l'exposition "Rencontres à Venise" le stationnement sera interdit du 1er octobre 07h00 au 12 octobre 18h00 boulevard Roi Jérôme sur 25 mètres linéaires au droit de la porte cochère du Palais Fesch.



Pour plus d'informations consultez l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3192_Roi JEROME_stationnement interdit.pdf (402.55 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer