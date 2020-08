Démolition de la ruine Candia Demulizioni di u vechju palazzu candia d'ondeci piani nanzu à a riintrata di a scola

La ruine Candia est un immeuble inachevé de 11 étages au sein de l'ensemble immobilier Candia, dont seul le gros œuvre a été réalisé vers la fin des années 70.

Après de nombreuses procédures, plusieurs expertises ont conclu à l'impossibilité d'achever ce bâtiment et à la nécessité de le démolir.



« loi Vivien » La ville en est devenue propriétaire au cours de l'année 2020, suite à une longue procédure d'expropriation ditemise en œuvre en relation avec les services de l'État pour la première fois en Corse du Sud. Cette procédure a été menée par la Direction de l'Habitat et du renouvellement urbain de la ville afin de pouvoir procéder à la démolition du bâtiment et la remise en état du site.

Dans le même temps la Direction des grands travaux a confié les études de démolition au bureau d'études EDICTIS et a conclu un marché de de démolition avec le groupement Morin TP / TPbat Debene / 2CR fin juillet 2020 afin de mener ces travaux de démolition.

L'abattage de l'immeuble vient de démarrer afin que les interventions sensibles soient réalisées avant la rentrée des classes puisque cet immeuble est a proximité de l'école salines 6. Les opérations d'évacuation et de remise en état se poursuivront ensuite en début d'automne. Cette opération fait partie du programme ANRU de la ville d'Ajaccio qui s'achève en fin d'année 2020.



