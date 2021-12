Démocratie participative : pour accompagner sa transformation numérique, Ajaccio lance un vote public pour choisir son logo Redéfinir les contours de son identité visuelle, s'inscrire pleinement dans l'ère numérique, la Ville d'Ajaccio change de logo. Pour se faire, la municipalité a lancé une consultation auprès de professionnels avec la philosophie de mettre en valeur le talent local et la participation publique. Un challenge dont le projet est porté par Christophe Mondoloni, adjoint au maire délégué à la promotion de l’identité ajaccienne et à la langue corse







Les logos s’affichent partout, et pour les plus réussis ils se suffisent à eux-mêmes. La création d’un logo et d’une charte graphique qui en découle, est tout un art. Un savoir-faire. Aujourd’hui, c’est bien du logo d’une ville dont il s’agit, celui de la Ville d’Ajaccio qui, depuis le 5 novembre, a lancé une consultation en vue de refondre son identité visuelle. Dans un contexte de crise inédite, c’est donc au talent et au savoir-faire des professionnels locaux que la Ville a fait appel en consultant une soixantaine de graphistes basés sur le territoire ajaccien.La refonte de l’identité d’un territoire n’est pas seulement le reflet d’un changement d’orientation politique. Elle participe également à entreprendre des évolutions importantes, en l’occurrence ici, celle de la modernisation de l’action publique. La Ville d’Ajaccio souhaite aujourd’hui concrétiser cette volonté dans le cadre du programme Action Publique 2022 un programme national qui vise à repenser les métiers et les modes d’action publique au regard de la révolution numérique. Pour la Ville, les objectifs sont nombreux : simplifier et numériser ses procédures administratives, améliorer son accessibilité à l’information, proposer un environnement de travail modernisé à ses agents. Il s’agit également de se conformer aux normes de référence pour l’accessibilité numérique, qui consiste à rendre les supports en ligne accessibles aux personnes handicapées, notamment par l’utilisation de technologies d’assistances.C’est dans cette optique que la municipalité entreprend la refonte de son identité visuelle afin de l’adapter pleinement et durablement au défi numérique qui redéfinit les contours de notre société. Elle souhaite également harmoniser tous ses supports, en s’assurant que ceux-ci soient automatiquement traduits en corse. Par la redéfinition de sa charte graphique, le service communication entend, courant 2022, renouveler son site Internet et son application, afin d’améliorer l’expérience utilisateur de ses outils et la sécurité de ses données.La Ville souhaite également remplacer la signalétique de ses bâtiments communaux. L’intention est d’uniformiser, clarifier et authentifier davantage sa présence et ses messages, tout en renforçant le sentiment d’appartenance à la ville, autour de ses symboles et de son histoire. La Ville souhaite améliorer sa lisibilité et son rayonnement, mais elle n’en oublie pas son histoire : le cahier des charges remis aux professionnels dans le cadre de la consultation impose un parti pris artistique inspiré de l’histoire, du patrimoine et des armoiries de la ville.Ce moment important dans la vie d'une institution est pour la Ville d'Ajaccio une occasion de lancer une grande opération de démocratie participative. A l’issue de la réunion du jury de pré-sélection, trois propositions graphiques maximum seront choisies. Le public sera ensuite invité à prendre part au grand vote numérique pour désigner la nouvelle identité visuelle de la Ville d’Ajaccio. Celle-ci sera officialisée dès le mois de janvier 2022.Aujourd'hui 3 décembre, la réception des offres est close depuis 12h00. Onze réponses sont parvenues ! Jeudi 9 décembre, le jury de présélection* se réunira pour réaliser un premier choix, soit trois logos maximum, et les proposer au vote public. Le grand vote numérique sera ainsi ouvert vendredi 10 décembre sur ajaccio.fr jusqu'au 20 décembre. Jour de la clôture des votes et de l'annonce du gagnant. L'année 2022 démarrera ainsi pour la Ville d'Ajaccio sous une nouvelle identité visuelle inspirée de son histoire et de son patrimoine.



* Commission constituée de 12 membres

- Le maire d’Ajaccio ;

- 2 élus issus de la Majorité de la Ville d’Ajaccio ;

- 1 élu par groupe d’opposition, soit 3 membres ;

- Le directeur général des Services de la Ville d’Ajaccio ;

- La directrice adjointe de Cabinet du maire d’Ajaccio en charge de la Communication ;

- Les 3 graphistes du service communication de la Ville d’Ajaccio ;

- 1 représentant du monde artistique ajaccien.

