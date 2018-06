Démarrage prochain de l’abattage de la barre Mancini 26 juin 2018 quartier des Cannes U principiu di i travagli pà sfraià u palazzu Mancini si farà u 26 di ghjugnu

L'arrivée de la "pelle à grand bras" qui réalise l'abattage des entrées 21 et 22 de la Barre Mancini est prévue le 26 juin 2018.



Toute la semaine du 24 au 28 juin sera consacrée aux derniers travaux préparatoires et préalables à la démolition de la barre (désolidarisation intérieure, protection des mitoyens, aménagement des plateformes de travail).

Le début de la démolition mécanique est prévu le 2 juillet2018 et devrait se poursuivre jusqu'au 13 juillet. S'en suivra une période d'évacuation et de transports des gravats.

En matière de circulation, la rue Chiappe sera mise à sens unique dans le sens Est-Ouest, afin de boucler le quartier dans le sens horaire entre les Rue Chiappe et Moro Giafferi.

La circulation sera interrompue sur la rue Chiappe, au niveau des entrées 21 et 22, du 2 au 5 juillet seulement en journée afin de garantir un périmètre de sécurité.

Il est recommandé aux riverains de préférer des itinéraires alternatifs pour leurs déplacements sur zone.

Ces informations seront mises à jour à l'avancement et accompagnées de photos des travaux en cours.

