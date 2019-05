Démarrage de la campagne de dératisation 2019 La campagne annuelle de lutte contre les rongeurs débute ce 15 mai pour une durée de six semaines environ.



Dates, secteurs et produits L'équipe 3D du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) va mettre en oeuvre une campagne de dératisation de la voie publique durant plusieurs semaines à compter du 15 mai, en fonction des conditions météorologiques.

Les rues de la Ville ont été réparties en 6 secteurs, et il vous est possible de contacter le SCHS au 04.95.51.78.50 si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les dates de passage dans votre quartier.



A noter que les produits utilisés sont des raticides à usage professionnel dont la manipulation est exclusivement réservée aux employés municipaux autorisés et titulaires du "certibiocide".





Des consignes à respecter pour l'efficacité de ces interventions Des boîtes d'appâtage seront installées chaque fois que nécessaire. Destinées à éviter tout risque de contact avec les rodonticides pour les passants et les animaux de compagnie, elles doivent être laissées en place jusqu'à ce que les agents de la Ville les retirent ou les remplacent.

Durant la campagne, nous vous recommandons de diminuer le nourrissage des animaux errants car cela crée une compétition alimentaire qui détourne les rats de la consommation des appâts. L'idéal est de ne mettre à disposition les gamelles dans la rue que pour une durée limitée dans la journée (ne pas laisser de nourriture type croquettes ou pâtées à l'extérieur, surtout la nuit)

L'implication de tous pour une campagne réussie L'arrêté municipal n°2018 - 3263 portant harmonisation des actions de lutte contre la prolifération de rongeurs fixe la règle suivante :

Tout propriétaire ou gérant d’un bâtiment d’habitation, d’un terrain non bâti, d’un local ou d’un commerce est tenu de procéder à une opération de dératisation sur sa propriété ou son bien l ors des campagnes générales.



Les copropriétés et commerces doivent donc s'organiser pour traiter au mois de mai ou juin l'ensemble des bâtiments, locaux et terrains contre les rongeurs. Arrêté dératisation visé signé.pdf (2.22 Mo)



