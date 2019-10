Démarrage de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Copropriétés dégradées des Cannes Uperazioni da aiutà a migliurazioni di i casi

Afin d’accompagner les projets d’amélioration de l’habitat et dans la poursuite du Programme de Rénovation urbaine, la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), la Collectivité de Corse et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, engage une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).



Document / Plaquette Info Cette opération, d’une durée de 5 ans (juillet 2019 à juin 2024), permet aux propriétaires privés qui réalisent des travaux dans leur logement ou dans les parties communes de bénéficier de subventions sous certaines conditions.

Une équipe pluridisciplinaire du cabinet URBANiS, cabinet conseil spécialisé missionné par la Ville, est mise à disposition, gratuitement, pour vous accompagner dans l’élaboration de votre dossier de demande de subventions.



Plaquette Opah les Cannes.pdf (1.29 Mo)



Qui est concerné ? Les propriétaires des résidences : Binda / les Cannes / les Troènes / les Saules - Peupliers / les Primevères / Cala di Sole / Candia / l’Orangerie

Pour quels travaux ?

La réhabilitation d’un logement vétuste ou dégradé (hors travaux d’embellissement),

L'amélioration énergétique du logement à condition d'obtenir un gain d'au moins 25% pour les propriétaires occupants et 35% pour les propriétaires bailleurs,

L'adaptation du logement à une situation de perte d'autonomie,

La réhabilitation des parties communes dégradées des copropriétés. Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt du dossier auprès des organismes financeurs .

Les projets de travaux pouvant bénéficier d’une subvention sont ceux visant à :

Sous quelles conditions ? Etre propriétaire du bien faisant l’objet des travaux dans l’une des 8 copropriétés,

Pour les propriétaires occupants : Être dans les plafonds de ressources de l’Anah et s’engager à occuper le bien à titre de résidence principale pendant au minimum 6 ans, Pour les propriétaires bailleurs : Pratiquer un loyer conventionné, avec un plafond maximum, pour une durée de 9 ans,

Les travaux doivent entrer dans la liste des travaux éligibles à l’Anah,

Ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt du dossier auprès des organismes financeurs

Nota : les subventions ne vous seront versées qu’une fois les travaux réalisés et les logements occupés.

Nota : les subventions ne vous seront versées qu'une fois les travaux réalisés et les logements occupés.

Pour une gestion sûre de votre budget, nous vous conseillons de prendre en compte cette donnée.



Les financeurs ? La Ville d’Ajaccio, ainsi que l’Agence Nationale de l’Habitat, la Collectivité de Corse et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien participent au financement des projets.



Selon la nature des travaux et les situations individuelles des propriétaires, les aides peuvent atteindre 95% du montant HT des travaux.

Qui contacter ? L’équipe de l’OPAH est à votre disposition



Tous les jeudis de 9h à 12h

A la Maison de Quartier des Cannes

Bureau n°1 (1er étage)

12 Rue Paul Colonna d'Istria

20090 Ajaccio



En dehors de ces heures, l’équipe est joignable



Au numéro : 06 99 25 91 32

Par mail : opahdescannes@urbanis.fr



En cas d’absence, vous pourrez laisser un message avec vos coordonnées.

Un membre de l’équipe se chargera de vous contacter.





La 1ère Permanence à la Maison de Quartier des Cannes est prévue le jeudi 31 octobre



