Dégradations sur le chantier du nouveau groupe scolaire des Salines 28 juin 2018

Parechji disguasti sò stati fatti annant'à u cantieru di a nuvella scola di i Salini

De graves dégradations ont eu lieu la nuit dernière sur le chantier du nouveau groupe scolaire des Salines : de nombreux câbles électriques ont notamment été sectionnés. Une entreprise de gardiennage était pourtant mandatée pour garantir la sécurité sur les lieux, en opérant 3 rondes par nuit.

La Ville est en attente de l'évaluation exacte des dégâts, afin de prendre les décisions appropriées.

Par ailleurs, la Police Judiciaire est sur place suite au dépôt de plainte. Il est d'ores et déjà acté de surveiller le site toutes les nuits et tous les week-end.

Plus d’infos à venir