Découverte de l'agriculture éthique samedi 17 octobre halle gourmande Place Campinchi Agri-Éthique est un nouveau modèle de commerce plus solidaire des agriculteurs français. La démarche est née en 2013 dans une période de trouble et d’instabilité agro-économique. A cette époque la société prend conscience que les exploitations de nos régions sont menacées. Les producteurs peinent à se rémunérer et à couvrir leurs charges de production. De fait, ce sont les « filières » agro-alimentaires qui sont menacées et avec elles des milliers d’emplois. Il faut donc imaginer un nouveau modèle économique, plus cohérent et plus juste, capable de recréer du lien entre toutes les parties prenantes. C’est la naissance d’Agri-Éthique.



La démarche s’est structurée et organisée pour garantir à travers son label, le revenu des agriculteurs, préserver l’emploi dans nos régions et soutenir les pratiques sociétales et environnementales éco-responsables.

Nous aurons le plaisir d’accueillir samedi 17 Octobre de 7h à 14h30 un animateur expliquant ce nouveau modèle chez notre artisan boulanger A Grotta au sein de la Halle Gourmande du marché place Campinchi.

