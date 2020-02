Accessu à l'insemi di a rubrica Campà in Aiacciu

Campà in Aiacciu

Décors urbains, place du Diamant Après le bicorne dans le petit jardin de la place des palmiers, l'abeille impériale vient orner la place du Diamant. La structure topiaire, bientôt entièrement garnie de fleurs, a été installée par le service municipal de l’aménagement et des espaces verts urbains, en lieu et place de l’ancienne fontaine. Un massif de plantes fleuries viendra compléter cet aménagement paysager et décoratif





Coût global (avec le paillage et l'installation du système d'arrosage) = 20 800€ L'opération de la plantation sur la place du Diamant est réalisée en régie par le pôle Aménagement et Entretien des Espaces Verts Urbains . Cet aménagement paysager autour de l'abeille Empire compte : 6 Mimosas couteau (acacia cultriformis) ,12 cistes , 6 Tibouchinas, 6 dimorphotecas , 6 Westringeas , 6 euryops, 50 rosiers buisson… en couleurs cela donne et donnera des tonalités de jaune et de violet.









