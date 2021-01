Début des travaux de mise en valeur du baptistère San Ghjuvà I travagli da valurizà u battisteru San Ghjuvà ani da principià u 15 di ghjinnaghju è ci n'hè pà 14 mesi.

​Les travaux de mise en valeur du baptistère San Ghjuvà débutent ce 15 janvier pour une durée de quatorze mois. A leur terme, un antiquarium permettra enfin aux Ajacciens et aux visiteurs d’admirer les vestiges des origines antiques d’Ajaccio







Un passé à 360°

En continuité de la piazzetta déjà réalisée, des gradins seront disposés autour des vestiges du baptistère afin de permettre au public de les apprécier ou d’assister à des conférences. Le baptistère sera ceint d’une protection en verre courbé pour offrir une visibilité à 360° appréciable également la nuit grâce à un éclairage spécifique. La couverture circulaire et minérale des vestiges réalisée en terre du Mont Gozzi donnera l’impression d’un dévoilement sorti de terre du passé antique de la cité.

Coût : 1,3 million d’euros

Financement :

Dotation de soutien à l’investissement (DSIL) 60%

ATC : 13%

Coût : 1,3 million d'euros

Financement :

Dotation de soutien à l'investissement (DSIL) 60%

ATC : 13%

Ville d'Ajaccio : 27% La préparation des travaux ayant débuté début janvier, le projet conçu par le groupement Orma Architettura-CGZ / Architecte-Beaumeco-Sinetic-Ingenia-LRA entame sa réalisation. Le rez-de-chaussée de l'immeuble Alban où se situent les bureaux de la Capa accueillera une salle de médiation patrimoniale et de conférence, tandis qu'à l'extérieur l'antiquarium protégera et mettra en valeur les vestiges du baptistère visibles à 360°. Le tout sera assorti d'une continuité urbaine, une circulation piétonne, entre le boulevard Dominique Paoli et le cours Napoléon. A travers la création de cet espace apaisé, la mutation du quartier Alban poursuit son œuvre.

Circulation durant les travaux Circulation réglementée pendant les travaux : Dans le cadre du démarrage des travaux de réalisation de l’Antiquarium San Ghjuvà, et afin de mettre en place les moyens de levage et les emprises de stockage tout en préservant les vestiges, le chantier occupera un espace sur le boulevard Dominique Paoli durant les phases VRD et gros-œuvre. De plus, environ 5 places de stationnement seront neutralisées sur le boulevard Dominique Paoli afin d’organiser une déviation présentée sur le plan ci-dessous. Cette opération permet de maintenir une circulation à double-sens, de ne pas gêner la vie du quartier et de ne pas modifier la desserte de la zone,



