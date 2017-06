Débroussaillez pour vous protéger Débroussailler c'est se protéger et protéger ses proches , c'est aussi sauver sa maison, son jardin, ses biens. Débroussailler réduit l'intensité du feu aux abords des constructions et permettre aux pompiers de mener une action de protection efficace. Le débroussaillement est une obligation du code forestier ( articles L-131-10 et suivants), précisée dans chaque département corse par un arrêté préfectoral spécifique.



Comment procéder ? Il s’agit de réduire la densité de végétation au sol et aérienne :

En réduisant les herbes hautes, buissons, arbustes en densité trop importante,

En éliminant tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches,

En séparant les cimes,

En élaguant certains arbres ou en coupant ceux trop près des habitations

Ces travaux peuvent naturellement être assurés personnellement mais vous pouvez aussi faire appel à une entreprise spécialisée.



Suivant les cas, le débroussaillement nécessitera :



Une débroussailleuse pour couper les herbes hautes, les buissons, les arbustes,

Une scie ou une hache pour les plus petites branches,

Une tronçonneuse.



Vous devrez quoiqu’il en soit ramasser les végétaux coupés et les évacuer.



Le fait de ne pas procéder au débroussaillement de votre terrain vous expose à d’éventuelles sanctions.

Suite à une mise en demeure du maire ou de la préfecture, vous êtes passible d’une amende pouvant atteindre 30€ par m² soumis à l’obligation de débroussaillement. Aussi, la commune ou la préfecture pourra pourvoir d’office aux travaux et ce à votre charge. De plus, en cas de sinistre, votre assurance ne prendra pas forcément en charge tous les dommages occasionnés et votre responsabilité pourra être mise en cause.



Ne réfléchissez plus et agissez ! Il en va de votre protection, de celle de vos biens, ainsi que de la protection de vos finances car un éventuel incendie pourrait vous coûter cher !

Dans tous les cas renseignez vous auprès de votre mairie si vous avez une question concernant le débroussaillement de votre propriété.



Allora avà tocca à voi !

