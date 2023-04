Débroussaillement : entre obligation légale et respect de la biodiversité Smachjera : trà ubligazioni ligali è rispettu di a biodiversità. A cità d'Aiacciu anch'ella hè tocca da sta rispunsabilità ch'ella pigliarà à contu soiu pà una lenza vicinu à u Corsu di a Grand' Armata.

La Ville d’Ajaccio entreprend cette semaine un chantier inédit en milieu urbain. Tout comme les syndics et les particuliers, les communes ont l’obligation de débroussailler leurs emprises foncières à proximité de bois ou forêts afin de réduire le risque incendie. C’est le cas d’une parcelle communale, située à proximité d’une zone « Espaces Boisés Classés » du PLU, avenue de la Grande Armée.



L’obligation légale de débroussaillement répond à la nécessité de réduire le risque incendie, mais elle vient souvent en opposition de la préservation de la biodiversité.



La ville d’Ajaccio a la chance d’avoir de nombreux « Espaces Boisés Classés », des sites naturels exceptionnels et l’ensemble de son territoire se distingue par la présence d’espèces à protéger (les plus connues sont la tortue d’Hermann et l’orchidée Serapias).



La Direction de l’Environnement, du Végétal et du Littoral travaille activement sur une politique d’adaptation de ses pratiques en matière d’entretien des espaces naturels et l’assistance animale en est une des composantes.



Assistance animale et travail manuel Le terrain concerné par cette opération présente des ronciers, des arbres morts (certains déjà au sol) mais également des déchets anthropiques, parfois très anciens, pris dans la végétation et plusieurs contraintes qui ont poussé la direction de l’Environnement à adapter les moyens à mettre en œuvre pour se mettre en conformité.

La parcelle enclavée et partiellement en pente ne permet pas l’accès aux engins motorisés.

La proximité d’espaces classés peut laisser sous-entendre que des espèces protégées, comme la tortue d’Hermann notamment, sont présentes.

Le brulage des déchets verts est totalement proscrit sur ce type de terrain en raison du risque incendie et par respect pour la biodiversité.

La première partie de la semaine a été consacrée au débroussaillage, à l’élagage des sujets morts et au nettoyage de la parcelle ; puis c’est la phase d’évacuation manuelle assistée par des chevaux de trait qui a démarré hier et se poursuit toute la journée.



L’entretien de débroussaillement légal de cette parcelle devrait se poursuivre avec assistance animale.



En vidéo

Accueil Envoyer à un ami Imprimer



Pôle Environnement Responsable : Georgia Susini 6 Boulevard LANTIVY 20000 Ajaccio Tél : 04.95.51.52.74 E-mail : g.susini@ville-ajaccio.fr Actualités Environnement