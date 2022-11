De quels services numériques avez-vous besoin ? exprimez-vous en ligne. Dans le cadre du plan numérique territoriale 2022/2026, la ville d'Ajaccio et la CAPA lance une démarche pour se doter d'une nouvelle stratégie numérique et souhaite vous embarquer dans ses réflexions à travers la réalisation d'une enquête en ligne, la proposition de projets et la participation à des rencontres.



Rendez-vous du 7 novembre au 31 décembre pour apporter vos idées et écrire l'avenir numérique du pays ajaccien.















+d'infos en vidéo Retrouvez plus d'informations sur cette démarche et participez à l'enquête en vous connectant sur jeparticipe.ajaccio.corsica

