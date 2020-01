De nouvelles recrues pour le dispositif Papy et Mamy Prudence Elles et ils assurent la traversée de la route aux abords des écoles. Et leur présence rassure les parents. Ce sont les papys et mamies Prudence. Le dispositif a été renforcé et les nouvelles recrues ont été accueillies ce matin à l’Hôtel de Ville à l’occasion d’un petit déjeuner de Bonne année.



Ce matin, les nouvelles recrues, ainsi que l’ensemble des « Papy & Mamy », ont été reçus en salle Charles Ornano de l’Hôtel de Ville d’Ajaccio. Rose-Marie Ottavy-Sarrola déléguée aux affaires scolaires et Jacques Billard, délégué à la Police Municipale/Planification, Circulation et Stationnement ainsi que les différentes directions leur ont attribué les équipements de sécurité nécessaires en leur souhaitant la bienvenue dans cette équipe dynamique.



Le recrutement continue

Au regard des doléances exprimées lors des différents conseils d’école, regroupant les trente établissements de la ville, Rose-Marie Ottavy-Sarrola et Jacques Billard, ont décidé de créer une « Commission Exceptionnelle Sécurité Ecoles ». Cette commission regroupe différents services, Proximité, Patrimoine Viaire, Vie Scolaire, Police Municipale et Ressources Humaines afin de répondre aux attentes des écoles de la manière la plus efficace, en renforçant les dispositifs signalétiques, la présence policière additionnée à la présence des « Papy & Mamy Prudence » lesquels sécurisent les traversées de rue aux horaires de rentrée et de sortie des classes. Afin de pouvoir renforcer ce dernier point, une campagne de recrutement a été lancée par la Direction des Ressources Humaines. Le recrutement continue, n’hésitez pas à joindre la Direction des Ressources Humaine de la Ville d’Ajaccio.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer