Danse et Enfance : un exemple d'éducation artistique et culturelle Dans la continuité de sa politique de médiation culturelle, le projet DANSE ET ENFANCE propose chaque année à des enfants des écoles de la Ville de découvrir la danse contemporaine de façon ludique et pédagogique.



Cette année, la Ville d’Ajaccio a édité des œuvres numériques et des livrets photographiques à l’attention des élèves des écoles participantes au projet. Ces ouvrages font suite à un atelier de création d’images numériques.



Élues et partenaires se sont réunis ce vendredi 10 février à l’école maternelle du parc Berthault pour remettre officiellement aux enfants la concrétisation de leur travail et ainsi valoriser cette action de médiation culturelle représentative de l’Éducation artistique et culturelle (EAC) qui s’appréhende comme une éducation à l’art et par l’art.















Le projet Depuis de nombreuses années, la Ville d’Ajaccio sensibilise les enfants à la danse contemporaine à travers des spectacles et ateliers dispensés dans les établissements scolaires de la Ville. L’ambition est de proposer des représentations de danse contemporaine ludiques et pédagogiques adaptées au Jeune Public. Ces moments favorisent la verbalisation et la transmission d’un ressenti en atténuant les barrières entre les gestes et les mots. Le corps comme première expression du langage.

Pour cette 15e édition, ce sont 350 enfants de 3 à 7 ans qui ont bénéficié de cette éducation artistique. La compagnie Créa Corsica, chargée de la mise en scène et de l’animation des ateliers et du spectacle, a eu pour commande de travailler sur la thématique de l’eau.



Après chaque représentation du spectacle de « l’Onde bleue », les enfants ont participé à un atelier de création d’images numériques en étudiant les actions chorégraphiques pour concilier le rapport au corps et le mouvement de l’eau.



Cet événement, qui a eu lieu du 26 au 30 septembre dernier, leur a permis d’appréhender la base des 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle (EAC) : l’acquisition des connaissances, les pratiques artistiques à travers la pratique chorégraphique et la rencontre avec les artistes et les oeuvres chorégraphiques.



Dans la continuité de ce projet des oeuvres numériques et un livret photographique ont été offerts aux écoles partenaires (écoles primaire et maternelle des Cannes, résidence des îles, Mezzavia, Jérôme Santarelli).



Le 10 février, Simone Guerrini adjointe à la Culture et au Patrimoine et Rose-Marie Ottavy Sarrola, adjointe aux affaires scolaires, ont donc remis officiellement le livret regroupant les ouvrages des élèves à l’école maternelle du parc Berthault, devant l’ensemble des partenaires du projet (artistes, Education nationale, Collectivité de Corse...)



La valorisation de cette action culturelle offre un exemple concret de la politique que mène la Ville d’Ajaccio depuis de nombreuses années pour développer une politique d’éducation artistique et culturelle sur son territoire.



La municipalité s’est d’ailleurs portée candidate au label 100% EAC (Education artistique et culturelle) et travaille actuellement à la mise en place de ce projet.





Le label EAC en Détail La Ville d’Ajaccio aspire à l’obtention du label EAC porté par le Ministère de la Culture qui valorise un engagement, une démarche partenariale et une stratégie pour parvenir à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle sur le territoire. A travers cette labellisation, la municipalité vise un double objectif : valoriser le travail accompli et faire un état des lieux de l’offre existante afin de planifier l’avenir et de définir une stratégie de développement de l’éducation artistique et culturelle auprès de tous les publics, et de tous les quartiers du territoire.



Ce label est attribué par le préfet de région et le recteur d’académie pour une durée de cinq ans renouvelables. Il encourage et valorise l’engagement partenarial à l’échelle des territoires. Il apporte de la visibilité sur l’action menée par la ville, et valorise son engagement en matière de culture, de lecture publique et de patrimoine.



