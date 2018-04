Danse : My Rock Spittaculu di ballu annant'à u Rock

My Rock

Jeudi 19 avril 20h30

Espace Diamant

Danse

Tarif C

Pièce pour 11 danseurs



Dans ce spectacle, Jean-Claude Gallotta rassemble danse contemporaine et rock, qui, depuis les années cinquante, n’avaient jamais trouvé à se croiser ni s’influencer. Une pièce constituée d’une quinzaine de courtes séquences dansées par douze danseurs sur des titres emblématiques de monuments du rock : Elvis Presley, Patti Smith, Leonard Cohen…





En un demi-siècle, rock et danse contemporaine n’ont jamais trouvé à se croiser ni à s’influencer. Chacun sa route, chacun ses métissages, l’un du côté de Memphis, l’autre à New-York. On ne vit jamais ensemble les noms d’Elvis Presley et de Merce Cunningham sur les affiches et les scènes américaines. Pourtant, le rock et la danse contemporaine sont nés, par ces deux artistes-là, dans le même pays au même moment : les Etats-Unis, au début des années cinquante. On pourrait situer précisément leur acte de naissance : l’année 1953, qui marque à la fois l’avènement des premiers titres rock, dont le fameux My Happiness d’Elvis Presley, et la création de la Merce Cunningham Dance Company.



Jean-Claude Gallotta, né avec eux, s’est forcément nourri de l’un et de l’autre. « Le rock, dit-il, a accompagné mes rêveries d’adolescent et, peut-être, en me permettant de rencontrer d’autres âmes perdues, m’a permis d’échapper à ma crise d’angoisse existentielle. »



My Rock est constitué d’une quinzaine de courtes séquences dansées sur des titres emblématiques de l’histoire du rock, resitués dans leur temps, d’Elvis Presley à Patti Smith, de Leonard Cohen aux Rolling Stones, de Bob Dylan au Velvet Underground...



Le chorégraphe provoque ici un rapprochement physique, sexuel, entre le rock et la danse contemporaine, les liant pour en faire des poèmes scéniques pleins de rage, parcourus d’évocations brûlantes et passionnées ; danse et musique unies plus que jamais à la vie à la mort. C.-H.B.



chorégraphie Jean-Claude Gallotta / assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz / textes Claude-Henri Buffard et Jean-Claude Gallotta / costumes Marion Mercier assistée d'Anne Jonathan et Jacques Schiotto / montage vidéo Pierre Escande d'après Benjamin Houal / musique additionnelle Strigall / distribution (le spectacle est proposé en deux versions : 11 danseurs) Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Fuxi Li, Bernardita Moya Alcalde, Lilou Niang, Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand et Jean-Claude Gallotta / production Groupe Emile Dubois coproduction Centre chorégraphique national de Grenoble avec le soutien de la MC2 : Grenoble

