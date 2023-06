Danielle Flamencourt quitte le conseil municipal Dopu à 9 anni passati à u cunsigliu municipali, Danielle Flammencourt hà fattu a scelta di lascià a so piazza à Angèle Battini-Le Sueur

Après neuf ans de mandat aux côtés de Laurent Marcangeli, puis Stéphane Sbraggia, Danielle Flammencourt a souhaité démissionner pour se consacrer pleinement à sa vie personnelle. Angèle Battini-Le Sueur fait son entrée au conseil municipal.



L’annonce a été faite lors du conseil municipal du 26 mai dernier. A l’ouverture de la séance, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a officiellement évoqué le départ de Danielle Flamencourt. Cette dernière a décidé de mettre un terme à son aventure politique, commencée en 2014 lors de l’élection de Laurent Marcangeli, pour se consacrer pleinement à sa vie personnelle.



Le maire lui a rendu un hommage appuyé en soulignant l’implication sans faille de son amie et collègue : « Je voulais amicalement la remercier de son investissement et de son assiduité. Danielle a toujours été très investie dans la vie de notre collectivité et les projets que nous avons engagés dans notre ville. »



Durant ces neuf années de mandat, elle a siégé dans plusieurs instances, à l’image du conseil de discipline de recours de la Ville, du conseil d’école de l’établissement Jean Moulin, à Pietralba, du conseil d’administration de l’EREA, ou encore du comité d’administration de la Caisse des écoles...



Et le maire de poursuivre : « Bien entendu, chère Danielle, au-delà des mandats, tu resteras toujours parmi nous parce que l’amour de ta ville ne s’encombre pas de ce type de détails. Tu as voulu démissionner parce que tu ne fais pas les choses à moitié et tu ne supportais pas l’idée de ne plus pouvoir te consacrer à 100% à ton mandat à nos côtés. Une position en cohérence avec ta personnalité et ta rigueur que nous apprécions tant .»



Très investie dans la vie locale Née le 24 décembre 1942, Danielle Flamencourt a passé sa jeunesse en Algérie avant de rejoindre la France et la Ville d’Aix-en-Provence à l’âge de 18 ans. Elle a ensuite vécu à Lyon, où elle a exercé des fonctions de secrétaire à la direction générale d’une entreprise du secteur industriel, puis à Paris, où elle a poursuivi sa carrière dans le domaine du recrutement, puis dans celui du marketing téléphonique.



C’est en 1994 qu’elle a décidé de s’installer à Ajaccio, une ville qu’elle a choisie et dans laquelle elle a terminé sa carrière. Beaucoup l’ont connue comme salariée de l’institut consulaire, mais surtout en tant que formatrice à l’AFPA, aux côtés de Jean-Baptiste Maestrali. Le lien avec la politique s’est peu à peu tissé alors qu’elle s’investissait dans la préparation de la campagne de Laurent Marcangeli lors des élections législatives de 2012.



Très investie dans la vie locale, notamment comme consœur à la confrérie de Notre-Dame de la Miséricorde et dans la chorale de la Cathédrale d’Ajaccio, Danielle Flamencourt confie avoir été très « honorée » de servir Ajaccio : « C’est une expérience enrichissante. Je suis très fière de ce que notre équipe municipale a réalisée et d’avoir eu l’opportunité d’ajouter ma pierre à l’édifice. Avec la politique, j’ai découvert un autre monde. C’est une aventure humaine teintée de belles rencontres. »



Danielle Flamencourt sera remplacée au conseil municipal par Angèle Battini-Le Sueur, ancien médecin scolaire à la retraite.



