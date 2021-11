DICRIM : d'Ajaccio au Canada Visita di u cunsuli è di l'agenti cunsulari principali di l'imbasciata di u Canadà in Aiacciu

Le conseiller et consul auprès de l’ambassade du Canada M. André Vachon, accompagné de Mme Geneviève Kidd-Bouchard, agent consulaire principal, se sont rendus à l'Hôtel de Ville d'Ajaccio ce mardi 16 novembre 2021.







Après une présentation par les services techniques de la Ville et de riches échanges autour du Plan de Sauvegarde communal et du Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (Dicrim), nos hôtes canadiens ont été accueillis au salon napoléonien pour une pause déjeuner et culturelle.



En savoir plus sur le DICRIM (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) :

