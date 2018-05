DIANA DI L'ALBA en concert le 12 mai à 21h au Palatinu Cuncertu di Diana di l'alba u 12 di maghju à u Palatinu





L'occasion de se régaler et se remplir d'émotions, tant ce groupe dégage générosité et esprit de partage.



A tempu à u so dischettu novu chì serà in vendita a stessa sera, DIANA DI L'ALBA vi invita di core à u PALATINU di AIACCIU per fà vi scopre e so canzone nove. Serà per voi una campa, piena d'emuzione chì si sà chì stu gruppu culturale porta cun ellu tanta generosità è un veru spìritu di spartera....



Tarifs :

18,00€

22,00€

27,00€



Billetterie corsebillet.co U Palatinu Quartier Stiletto 20167 Mezzavia Site web : http://www.palatinu.fr Tel : 04 95 27 99 10 A l'occasion de la sortie du nouvel album, Diana di l'Alba vous convie au PALATINU à AJACCIO, pour vous faire découvrir ses nouvelles chansons.L'occasion de se régaler et se remplir d'émotions, tant ce groupe dégage générosité et esprit de partage.A tempu à u so dischettu novu chì serà in vendita a stessa sera, DIANA DI L'ALBA vi invita di core à u PALATINU di AIACCIU per fà vi scopre e so canzone nove. Serà per voi una campa, piena d'emuzione chì si sà chì stu gruppu culturale porta cun ellu tanta generosità è un veru spìritu di spartera....Tarifs :18,00€22,00€27,00€Billetterie corsebillet.co

Accueil Envoyer à un ami Imprimer