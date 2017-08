DEUXIEME APPEL A PROJET DU PO MARITIME IT/FR : LA VILLE D’AJACCIO CONFIRME SON IMPLICATION DANS LE CADRE DU PROGRAMME





La mise en œuvre du Programme Opérationnel Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 par la Région Toscane - Autorité de Gestion Unique- s’effectue au travers d’appels à projets.



Le deuxième appel à projet a été lancé officiellement le 9 janvier 2017, avec une date limite de remise des candidatures fixée au 14 mars 2017. Un financement global de 61 164 264,77 euros a été alloué, dont 51 892 830,66 euros du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Le 18 juillet dernier, 32 nouveaux projets transfrontaliers cofinancés par le Programme Italie-France Maritime ont ainsi été sélectionnés à Cagliari, par le Comité de Suivi du Programme.

Ces nouveaux projets s’ajoutent aux 38 déjà financés et sélectionnés par le Programme en 2016.

Au total, 57 projets – portés par des partenariats composés d’acteurs du territoire transfrontalier désireux de coopérer ont été déposés, sur des thématiques diverses : promouvoir le tourisme durable, la valorisation du patrimoine culturel, la durabilité des ports, l'info-mobilité e l’auto-entrepreneuriat dans les filières vertes et bleues des territoires.



Sur les 32 projets retenus éligibles par les instances décisionnelles du Programme Opérationnel, 4 projets sont portés par un chef de file Corse.



La Ville d’Ajaccio s’est positionnée sur 5 projets de coopération dans le cadre de ce deuxième appel à projets – soit en tant que chef de file, soit en tant que partenaire de projet.



3 projets sur les 5 déposés ont été retenus. Elément notable, la Ville d’Ajaccio est de nouveau chef de file d’un projet positionné sur l’axe 2 du Programme et à ce titre, fait partie des 4 acteurs du territoire Corse ayant la responsabilité de gérer un projet de coopération programmé dans le cadre de ce programme de coopération.



La Ville d’Ajaccio conforte donc son implication dans le cadre du PO Maritime IT/FR et devient ainsi un acteur privilégié des Programmes de Coopération Territoriale Européenne, instruments au service des territoires qui répondent à une ambition d'approfondissement de l'intégration européenne.



Cette implication est génératrice d’un développement dynamique pour Ajaccio.



Après une phase administrative imposée par l’Autorité de Gestion du Programme Opérationnel Maritime, un prochain Conseil Municipal sera saisi afin d’acter la mise en œuvre effective des 3 projets dans le cadre desquels la Ville d’Ajaccio est impliquée.



Au total, la Ville d’Ajaccio devra engager environs 1,2M € d’opérations sur le territoire Ajaccien et dans le cadre de la coopération engagée - sur une période de 36 mois - et la participation du FEDER est évaluée à 1M€.



Pour plus d’informations cliquez ici

PROGAMMATION PO MARITIME 2 AAP 0718.pdf (412.25 Ko)



