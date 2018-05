Cycle de conférences napoléoniennes Napoléon, la Corse et les Corses au Palais Fesch jeudi 17 mai à 18h30 Dans le cadre du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire, la Ville d’Ajaccio organise à partir du jeudi 17 mai 2018, un cycle de conférences dédiées à l’histoire napoléonienne et organisées quatre à cinq fois par an. La première conférence, présentée par Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de la Ville d’Ajaccio, aura pour thème « Napoléon, la Corse et les Corses ».



La Corse présente un patrimoine inhérent à l’histoire napoléonienne couvrant une période allant du début du XVIe siècle (installation des Bonaparte en Corse) à nos jours (Monument à la Gloire de Napoléon Ier). Plus précisément, l’île offre un panorama permettant d’étudier Napoléon depuis sa genèse jusqu’à sa légende ; ce qui représente un cas unique dans les villes, régions et pays concernés par l’histoire napoléonienne.



L’histoire des Bonaparte se confond avec celle de la Corse. Ils ont contribué à sa croissance, l’ont propulsée dans l’ère moderne et ont dominé sa vie politique. Une histoire continue depuis cinq siècles. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Un patrimoine, héritage d’une famille aux deux empereurs. Un patrimoine immense, mais méconnu. Tout, en Corse, porte le sceau de la famille impériale : urbanisme, édifices culturels et cultuels, bâtiments civils, toponymie, histoire politique…



L’héritage de l’épopée napoléonienne en Corse est plus dense et complexe qu’il n’y paraît ! Né à Ajaccio le 15 août 1769, Napoléon Bonaparte a consacré la moitié de sa vie à ses ambitions locales. Parti, en 1793, avec perte et fracas, il n’en oubliera pourtant pas son sol natal sous le Consulat et l’Empire en permettant, malgré des épisodes politiques troubles, sa modernisation. Ainsi, de son vivant, ses rapports avec la Corse ressemblent à un «je t’aime, moi non plus » et il faut attendre la Monarchie de Juillet et le Second Empire pour que l’île soit marquée de la gloire napoléonienne grâce au cardinal Fesch et à Napoléon III.





