Curage préventif du réseau d'assainissement de la rue Cardinal Fesch 15 et 16 janvier Intervention Kyrnolia, 15 et 16 janvier : curage préventif du réseau d'assainissement de la rue Fesch de 5h30 à 9h00. De l'intersection de la rue des 3 Marie jusqu’à la fin de la rue Fesch, la circulation sera interdite le temps de l'intervention. Les rues du Docteur Versini et des Charrons seront également fermées





