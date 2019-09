Cria in Libertà, lumière sur les amateurs de Théâtre et de Musique Da u 17 sin'à u 28 di sittembre, par u tempu d'un fistivale di teatru è di musica, u spaziu Diamante sarà una risidenza d'artisti amatori.

Du 17 au 28 septembre, l'Espace Diamant offre une scène ouverte aux artistes amateurs et émergents le temps d'un festival de théâtre et de musique.



Mettre les amateurs à l’honneur, c’est l’objectif du Crià in liberta : une manifestation culturelle consacrée au théâtre et à la musique. Un événement qui vise à promouvoir le riche et actif tissu associatif dont dispose la ville d’Ajaccio. Un festival en deux temps dont la première partie sera consacrée au théâtre, du mardi 17 au samedi 21 septembre et dont la seconde, du mardi 24 au samedi 28 septembre sera, elle, réservée à la musique.

Le Crià in liberta est accueilli par l’Espace Diamant. Une façon pour la Ville d’Ajaccio de renouveler son souhait de contribuer au rayonnement de la pratique de l’art insulaire, en cédant gracieusement les locaux de sa structure le temps des représentations. L’organisme met également à disposition des associations son personnel technique, son personnel d’accueil ainsi que les moyens de communication adaptés. La vente des billets sera, quant à elle, assurée par les associations qui en fixeront librement le prix.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer