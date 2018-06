Crémonie de Clôture des Clubs Coup de Pouce 2018

Cirimonia à u Spaziu Diamanti pà chjoda i dispusitivi di riescita educativa pà u 2018

Après l’effort, les récompenses. C’est à l’Espace Diamant que la cérémonie de clôture des clubs Coup de Pouce s’est déroulée. Et sur la scène, quelque 250 enfants et leurs parents fiers de recevoir les encouragements du maire pour leur investissement et de l’équipe encadrante qui les a suivis tout au long de l’année dans le cadre du Dispositif de Réussite Éducative.

Bonnes vacances et ne lâchez rien !