Covid-19 : nouvelles mesures en Corse du Sud A la suite des annonces du Président de la République et du Premier ministre plaçant tout le territoire en état d’urgence sanitaire, et au vu de la dégradation de la situation dans le département (taux d’incidence multiplié par 2 en une semaine en Corse, nombre d’hospitalisation, nouveaux clusters…) de nouvelles mesures entreront en vigueur dès demain dans le département, afin notamment de préserver le système de santé et particulièrement la réanimation en milieu hospitalier.



Ces mesures ont fait l’objet d’une concertation avec les maires des communes et les représentants des professions concernées.



Extension du port du masque obligatoire

Le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus devient obligatoire :

sur l’ensemble du territoire de la commune d’Ajaccio, à l’exception des zones naturelles. Compte-tenu de l’affluence constatée sur le Grand site de La Parata et au Ricanto, le port du masque y sera également obligatoire, l’obligation est étendue à tout le secteur de Porticcio, dans l’intégralité de la zone de Baleone (plaine de Sarrola-Carcopino) sur l’ensemble des secteurs situés dans les limites de l’agglomération de la commune de Bonifacio, sur l’ensemble des secteurs situés dans les limites de l’agglomération de la commune de Sartène, à Porto Vecchio.

Afin de tenir compte de la préparation des fêtes de la Toussaint, le port du masque sera obligatoire du lundi 26 octobre au lundi 2 novembre inclus dans les cimetières du département et leurs abords.



Fêtes et rassemblements

Les mesures suivantes s’appliquent sur l’ensemble du territoire national : les rassemblements sur la voie publique réunissant plus de 6 personnes sont interdits à partir du samedi 17 octobre à 00 heures (c’est-à-dire dans la nuit de vendredi à samedi) ;

à partir de lundi 19 octobre, toutes les fêtes privées comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles de fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront également interdites ;

tous les restaurants appliqueront un protocole sanitaire renforcé, qui prévoit notamment la limitation à 6 du nombre de clients par table et l’enregistrement du nom des clients ; la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis la voie publique ;

dans tous les établissements recevant du public assis (cinémas, cirques, gradins des établissements sportifs, salles de conférence, auditoriums...) la règle d’un siège sur deux s’appliquera entre deux personnes ou entre deux familles ou groupe d’amis désormais limités à six personnes au maximum, Une concertation est aussi engagée avec les milieux sportifs pour définir un protocole renforcé adapté.

Les dispositions précédemment en vigueur sont par ailleurs reconduites

Pour mémoire : les restaurants et les débits de boissons sont fermés, tous les jours, de minuit à 6h. Cette mesure de fermeture s’applique à tous les restaurants et débits de boissons, notamment ceux installés dans les établissements recevant du public ;

la vente d’alcool à emporter, le transport et la consommation d’alcool sur la voie publique, la livraison d’alcool à domicile, sont interdits de 23h à 6h ;

la distribution et la consommation d’alcool sont interdites dans les enceintes sportives. La Gendarmerie nationale, la police nationale et les polices municipales veilleront au respect des mesures sanitaires, en particulier du port du masque. Les contrevenants seront systématiquement verbalisés, et les établissements et commerces de toute nature – y compris bars et restaurants – se verront dresser procès-verbal en cas de non-respect de leurs obligations. Ces établissements recevront de la préfecture une mise en demeure de se mettre en règle et pourront être fermés en cas de récidive.



Responsabilité et solidarité : limiter la propagation du virus dépend de nous tous

C’est en appliquant scrupuleusement les gestes barrières, en respectant la distanciation physique et en continuant de porter le masque, que l’épidémie pourra être contenue.

À la veille des vacances de la Toussaint, le respect des mesures sanitaires en vigueur doit permettre d’éviter une aggravation de la circulation du virus qui obligerait à prendre des mesures générales plus contraignantes encore.

