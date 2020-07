Covid-19 : lancement de la campagne de dépistage gratuit Una campagna di vistichera di u Covid-19, di rigalu, hè pruposta in Aiacciu è in Sarrula Carcupinu : scrizzioni i 27 è 28 di lugliu

Le dépistage gratuit est proposé à Ajaccio et la commune de Sarrola-Carcopino : inscriptions les 27 et 28 juillet 2020.



Lundi 27 juillet

Halle du marché d'Ajaccio : 10h00 à 12h00

Carrefour Finosello : 16h30 à 19h30



Mardi 28 juillet

Leclerc Baléone : 11h00 à 13h00

Auchan Atrium : 16h30 à 19h30



L'ARS de Corse communique sur son site : « Ce dépistage est réservé aux personnes majeures. Pour vous inscrire, votre carte vitale ou numéro de sécurité sociale vous sera demandé. Les tests ne sont pas effectués sur les stands lors des inscriptions. Le lieu et l'horaire de votre rendez vous vous sera donné par l'équipe de l'ARS. »



