Course Caritative 24h Inseme Corsa caritativa u 1 è u 2 d'aprili di u 2023 urganizata da Buro+, l'associu Simracing è LBDS in cullaburazioni cù l'associu Inseme.

L’événement caritatif du 1er et 2 Avril 2023 est organisé par Buro+ Ajaccio, l'association Simracing Team PAC et LBDS en collaboration avec l'association Inseme. Il s'agit d'une course d'endurance sur le jeu vidéo Assetto Corsa, où les pilotes vont rouler pendant 24 heures sur le circuit de Spa-Francorchamps, avec toutes les contraintes similaires à celles d'une vraie course.



La totalité des dons et bénéfices sera reversée à l'association Inseme, c'est une association Corse qui vise à aider les personnes atteintes de maladies rares ou chroniques, ainsi que leur famille.



L'événement aura lieu au Palais des sports et des spectacles d'Ajaccio : Le Palatinu, en même temps qu'un match de foot en salle de l'ACA (Athletic Club Ajaccien), avec qui nous sommes partenaires. Une partie des pilotes roulera sur des simulateurs sur place, tandis qu'une autre partie participera de façon dématérialisée à travers la France et la Belgique. Nous limitons le nombre de voitures sur la piste à 42, avec 4 pilotes par voiture, soit un total de 168 concurrents engagés sur la ligne de départ qui se battront ensemble pour l'association durant 24h.



La course sera diffusée en direct en ligne (twitch) et au Palatinu, et commentée par des professionnels du grand prix (L'équipe de racestart.TV).

