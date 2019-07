Cours collectifs de violon

Ce cours sera dans un premier temps dirigé pour les enfants de ce quartier en particulier, mais la ville prévoit éventuellement d'ouvrir l'événement à tous les enfants de la ville

Cette action culturelle participe au projet de redynamisation du quartier de Bodiccione mis en place par la DGA développement social, culturel, sportif et vie des quartiers.

Ces cours sont encadrés par des professeurs et des adeptes du conservatoire de musique Henri Tomasi.

Le cours est gratuit et prévu pour les enfants ayant entre 8 et 16 ans.

10 places sont disponibles

Pour plus de renseignement ou une inscriptions: 06 98 86 05 72 ou ml.paccioni@ville-ajaccio.fr