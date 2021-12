Cours Napoléon, le point d'étape des travaux Pendant la période des fêtes, les travaux du cours Napoléon marquent une pause. A ce jour 60% de l'opération de rénovation ont été réalisés. La phase suivante verra l'aménagement du mobilier se généraliser et les plantations d'arbres se développer.



Les travaux d’aménagement du cours Napoléon marquent une pause le 17 décembre, pendant la période des fêtes et reprendront le 3 janvier 2022. Débutés en juin 2020, l’opération de rénovation a tenu son calendrier établi en coordination avec les commerçants et les riverains. A ce jour 60% des travaux programmés ont été réalisés.



Les travaux reprendront dès janvier 2022 sur trois zones de chantiers. Ceux-ci vont permettre de livrer dans le courant de l’été, le côté pair du cours et de terminer l’aménagement global à l’automne, par la 2ème phase de plantation des arbres.



SECURISER LA TRAVERSEE

Pour rappel, les travaux comprennent la création du réseau d’eau pluviale, la réalisation d’un revêtement en dalle de granite ocre, la rénovation de l’éclairage public composé de candélabres et lanternes de style. Les lampes led vont, de plus, offrir une meilleure performance énergétique. A l’instar des réalisations devant l’église Saint-Roch et devant la préfecture, la place Abbatucci sera aménagée de mobilier assorti et d’un plateau traversant pour faciliter et sécuriser la traversée.

Coût des travaux : 4 M€ environ



Huit essences d'arbres



A terme, 120 arbres orneront le cours Napoléon



EN QUELQUES POINTS

*A compter de fin janvier 2022, début des plantations pour une 1ère phase : 41 arbres

* Plantation de la portion "carrefour Diamant - Saint-Roch".

* Plantations de cette phase :

Magnolia grandiflora nantais

Magnolia soulangeana

Cinnamomum camphora

Acer negundo flamingo



*Une deuxième phase de plantation est prévue fin 2022, pour une soixantaine d'arbres supplémentaires. En fonction de l'avancée des travaux de voirie, certaines plantations de cette phase pourraient être avancées avant le début printemps. En accord avec sa volonté d’augmenter la place du végétal dans l’espace urbain, la municipalité d’Ajaccio a profité des travaux d’aménagement sur le cours Napoléon pour revoir le plan de végétalisation de l'artère principale du centre-Ville. Ainsi le choix des plantations tendent à assurer une diversité d'essences afin de développer et de respecter la biodiversité mais aussi de permettre une plus grande résistance aux divers parasites qui ont malheureusement atteints certains anciens arbres du cours. Environ huit essences au total vont ainsi se développer sur le cours Napoléon.*A compter de fin janvier 2022, début des plantations pour une 1ère phase : 41 arbres* Plantation de la portion "carrefour Diamant - Saint-Roch".* Plantations de cette phase :Magnolia grandiflora nantaisMagnolia soulangeanaCinnamomum camphoraAcer negundo flamingo*Une deuxième phase de plantation est prévue fin 2022, pour une soixantaine d'arbres supplémentaires. En fonction de l'avancée des travaux de voirie, certaines plantations de cette phase pourraient être avancées avant le début printemps.

ALLER + loin Vegetalisation-cours-Napoleon-Plus-de-60-arbres-supplementaires

Accueil Envoyer à un ami Imprimer