Coup de pouce Gulli des Premières lectures Quarante-cinq enfants des clubs Coup de pouce section CP d’Ajaccio ont bénéficié d’une animation spécifique portée par l’association nationale Coup de Pouce en partenariat avec la chaine Gulli : le prix Premières Lectures (PPL).



e année consécutive au Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures. Ce prix est adossé au programme Clé (Club de Lecture- Écriture). Cette opération a débuté le 9 mars dans les 9 clubs Coup de Pouce Clé pilotés par la Ville.



Quarante-cinq enfants des clubs Coup de pouce section CP d’Ajaccio ont bénéficié d’une animation spécifique portée depuis 2007 par l’association nationale Coup de Pouce en partenariat avec la chaîne Gulli : le prix Premières Lectures (PPL). Une occasion de plonger pendant un mois dans l’univers de la littérature jeunesse contemporaine afin de renforcer les expériences positives liées aux livres. Tous les enfants de CP des 1 250 clubs Clé national ont ainsi découvert quatre ouvrages de littérature jeunesse avant de voter pour leur préféré.







DE FEVRIER A JUIN

De février à avril : découverte successive par les enfants des quatre livres en lice, rythmée par les activités ludiques réalisées en clubs.

D’avril à mai : les enfants soutenus par leurs animateurs ont expliqué leur préférence et ont élu leur livre lors d’un vote individuel.

En juin : annonce du livre lauréat et remise du trophée lors de la cérémonie de clôture des clubs, distribution du livre lauréat à tous les enfants des clubs Clé.



La Ville d’Ajaccio s’est engagée auprès de l’association Coup de Pouce pour participer au Prix des jeux mathématiques à destination des quarante enfants membres des clubs mathématiques de CE1. Dans le cadre du projet de l’association nationale « Coup de Pouce » pour lutter contre les inégalités scolaires et œuvrer en faveur de la réussite scolaire, la Ville d’Ajaccio et la direction de la réussite éducative ont participé pour la 2année consécutiveCe prix est adossé au programme Clé (Club de Lecture- Écriture). Cette opération a débuté le 9 mars dans les 9 clubs Coup de Pouce Clé pilotés par la Ville.des clubs Coup de pouce section CP d’Ajaccio ont bénéficié d’une animation spécifique portée depuis 2007 par l’association nationale Coup de Pouce en partenariat avec la chaîne Gulli : le prix Premières Lectures (PPL). Une occasion de plonger pendant un mois dans l’univers de la littérature jeunesse contemporaine afin de renforcer les expériences positives liées aux livres. Tous les enfants de CP des 1 250 clubs Clé national ont ainsi découvert quatre ouvrages de littérature jeunesse avant de voter pour leur préféré.De février à avril : découverte successive par les enfants des quatre livres en lice, rythmée par les activités ludiques réalisées en clubs.D’avril à mai : les enfants soutenus par leurs animateurs ont expliqué leur préférence et ont élu leur livre lors d’un vote individuel.

​Le principe Sous une forme ludique et éducative, le prix contribue à développer le goût pour la lecture. Il rassemble les enfants autour d’une action nationale concrète, motivante et fédératrice, en y associant leurs parents.

Quatre ouvrages de littérature jeunesse ont été sélectionnés, le jury était composé d’apprentis lecteurs âgés de 6 à 7 ans. Les familles ont été associées à cette aventure littéraire et le livre lauréat sera offert aux milliers d’enfants du jury





Cette année, le comité de lecture et de sélection du prix a retenu les quatre ouvrages suivants :



Un Kangourou à la maison (Mr Tarn (auteur), Caroline Hüe Illustratrice) / Bayard Jeunesse



Grand Blanc

Adèle Tariel, Jérôme Peyrat (auteurs), Jérôme Peyrat (illustrateur) Éditeur : Père Fouettard Editions



Ce matin-là…

Véronique Massenot (autrice), Stéphane Nicolet (Illustrateur) Éditeur : Nathan



Silex

Stéphane Sénégas (auteur - illustrateur) Éditeur : Kaléidoscope









Accueil Envoyer à un ami Imprimer