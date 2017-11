Corsifight Boxe Thai Samedi 11 Novembre 2017 au Palatinu Bocsa tailandesa à u Palatinu, sabbatu l'11 di nuvembri à 8 ori di sera

Pour la 1ere édition, l'aiacciu kick boxing vous accueillera le 11 Novembre, à 20h00 au Palatinu.

Au programme 9 combats classe À et Pro de Boxe-Thaï et de k1...

Une sélection de boxeurs insulaires s'opposera à des adversaires continentaux triés sur le volet!!





Les plus forts resteront debout!!!

Pour soutenir et encourager nos boxeurs insulaires, réservez dés à présent vos places pour l'événement de fin d'année 2017 à ne pas manquer...

Billetterie sur corsebillet.co et points de vente Corse billet.

