Corsica paddle trophy 2022 du 14 au 16 octobre Volta u Corsica Paddle Trophy da u 14 sin'à u 16 d'uttrovi in Aiacciu

Le Corsica Paddle Trophy est de retour du 14 au 16 octobre à Ajaccio, amateur ou expert, passionné ou simple curieux, le Corsica Paddle Trophy vous attend dans son village dédié sur la plage du Trottel.





Au programme Vendredi 14 octobre 2022 – « Le Down Wind des Sanguinaires »

Départs de 9h à 10h30 – Arrivées estimées de 11h à 13H

- Départ amateurs : la Parata aux Sanguinaires 11 KM (sur site à 9H, départ 10H30)

- Départ élites : Sanguinaires au Trottel départ du bateau « Scandola » de la Nave Va (départ à 8 H 30 du port Tino Rossi, départ en mer devant les sanguinaires pour les concurrents)

- Départ Pirogue et Surf ski : derrière la tour génoise, par Capo en balade pour rallier le point d’arrivée au large

Plan B départ pour surfski et pirogues ponton Parata pour se mettre dans le vent au large.

- Départ loisir : le vendredi au Trottel bande des 300 mètres



Vendredi après-midi – sur la plage du Trottel

- Kids race avec MAIF et les scolaires de 14H30 à 16H30

- Business Trophy à partir de 14H30

- Epreuve qualificative « Derby d’Ajaccio » : par équipes par 5 avec un prix spécial pour toutes les disciplines et catégories Homme et femme.



Finale le samedi après midi

Podium et classement de la journée à 17H30 sur scène (au niveau de la statue de la pudeur).

Samedi 15 octobre 2022 - « Grande traversée du Golfe d’Ajaccio »

Départ de Porticcio vers le Trottel, départs à 9h – Arrivées estimées de 10h30 à 11h30

- 7 kms départ commun toutes catégories comprises

Départ Amateurs : 9H - 7Km de course

Départ Elites 9H - parcours longe cote soit 12 ou 16 km de course



Samedi après-midi – sur la plage du Trottel

- Corsica paddle Trophy Run : 14H30 Course en monotypie une marque de planche imposée 12’6 ou 14 ‘imposée 100 m lancé 4 planches

- Finale Derby Ajaccio « Grand Prix de l’Office de tourisme » : 16H

- Beach race 100 m en Big mama pour les familles 2 Giant

- Initiation test produits durant tout l’après midi

Podium et classement de la journée à 17H30 sur scène (au niveau de la statue de la pudeur).

Dimanche 16 octobre 2022

- Marche sur l’eau départ 11H00

- Beach Clean Up: 14H MAIF

- Technical Race 15H : toutes catégories et disciplines

Podium et classement de la journée à 17H30 sur scène (au niveau de la statue de la pudeur).



