Corsica Sup Giru mardi 15 août plage du Trottel Corsica Sup Giru sarà annant'à a piaghja di u trottel u 15 d'aostu trà 10 ori è 6 ori di sera

Venez essayer les paddle OXBOW dans des décors de rêve de 10h à 18h plage du Trottel et participez aux compétitions amicales organisées par le Cercle des Glisseurs Corse

Infos : Fan page Facebook "Cercle des Glisseurs Corse"



Plage du Trottel, Boulevard Albert 1er, 20000 Ajaccio

