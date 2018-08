Corsica Classic 2018 Eccu u prugrama di a novesima edizioni di a Corsica Classic chì si farà trà u 23 d'aostu è u 2 di sittembri

Découvrez le programme de la 9ème édition de la Corsica Classic qui se déroulera du 23 août au 2 septembre 2018



Une régate itinérante qui allie élégance, sport, fair-play et aventure autour de l’île de beauté sous le patronage du Yacht Club de France.

Elle est l’unique rendez-vous de voile classique en Corse et désormais un événement incontournable en Méditerranée. Dans le calendrier officiel du Yachting 2018, la Corsica Classic est la seule régate à se dérouler au mois d’août, juste avant les régates d’automne comme Vele d’Epoca d’Imperia en Italie (5-9 septembre), les Régates Royales de Cannes (24-29 septembre) et les Voiles de

Saint-Tropez (29 septembre-7 octobre).

Ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM et les « Esprits de tradition » jaugés IRC 2018, cette course s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT).



Programme :



Jeudi 23.08 :

9h-17h : inscriptions accueil des équipages

19h-21h : cocktail au port Charles Ornano



Vendredi 24.08 :

10h : briefing sur le quai

11h : départ du port Charles Ornano

12h : départ régate dans le golfe « Régates Roses »

19h30 : cocktail, Mairie d’Ajaccio



Samedi 25.08 :

10h : briefing sur le quai

11h : départ du port

12h : départ régate Ajaccio – Propriano

19h : cocktail sur la plage

20h : dîner sur la plage pour tous les équipages nuit au mouillage



Dimanche 26.08 :

10h : briefing à la VHF

11h : départ du mouillage ou port

12h : départ régate Propriano – Bonifacio

19h : Soirée libre



Lundi 27.08 :

10h : briefing sur le quai

11h : départ Bonifacio

12h : départ régate Bonifacio / Bonifacio trophée de la ville

19h : cocktail remise des prix du trophée de la ville quai d’honneur



Mardi 28.08 :

10h : briefing sur le quai d’honneur, Bonifacio

11h : départ du port

12h : départ régate Bonifacio – Baie de Saint Cyprien

19h : cocktail sur la plage nuit au mouillage baire de Saint Cyprien



Mercredi 29.08 :

10h : briefing VHF

11h : départ mouillage

12h : départ régate baie de Saint Cyprien - Sari- Solenzara

19h : cocktail de bienvenue de Sari-Solenzara



Jeudi 30.08 :

10h : briefing sur le quai Sari-Solenzara

11h : départ du port

12h : départ Sari-Solenzara – Bastia vieux port

20h : arrivé des premiers participants Bastia vieux port

20h : cocktail de bienvenue de Bastia



Vendredi 31.08 :

10h : briefing sur le quai Bastia vieux port

11h : départ du port

12h : départ Bastia- Macinaggio

19h : cocktail de bienvenue de Macinaggio



Samedi 01.09 :

10h : briefing sur le quai Macinaggio

11h : départ du port

12h : départ Macinaggio – Saint-Florent

18h : arrivé des premiers participants quai d'honneur port de Saint-Florent



Dimanche 02.09 :

11h -12h : cocktail de bienvenue remise des prix quai d’honneur port de Saint-Florent

12h - 15h : déjeuner des Chefs du Yachting au pied de la citadelle de Saint-Florent



lundi 3.09 :

11h - 12h : Rassemblement amical Saint Florent – Imperia



